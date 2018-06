O festival de música que se tem vindo a realizar no final do ano, em várias salas nas imediações da Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai voltar a chamar-se Super Bock em Stock.

Depois de sete anos como Vodafone Mexefest, o evento recupera assim o nome que teve nas duas primeiras edições.



Segundo a Música no Coração, as novidades e as primeiras confirmações do festival serão conhecidas em conferência de imprensa, no próximo dia 3 de julho.