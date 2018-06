No próximo sábado, 30 de junho, o Rock in Rio Lisboa verá os horários dos concertos adaptados devido à transmissão do jogo Portugal-Uruguai, a contar para os oitavos de final do Mundial de Futebol da Rússia. A informação foi dada por Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, à BLITZ.

Por esse motivo, os horários de alguns concertos foram alterados, registando-se nomeadamente a antecipação dos espetáculos de Hailee Steinfeld e Ivete Sangalo. Veja aqui os novos horários do Palco Mundo, o único em que foram comunicadas mudanças.

16h30 Hailee Steinfeld

17h45 Ivete Sangalo

19h00 Transmissão do Portugal x Uruguai

21h15 Jessie J

23h00 Katy Perry