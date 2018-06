Madonna acompanhou atentamente o jogo do Campeonato do Mundo de Futebol entre Portugal e o Irão, na companhia das suas duas filhas mais novas.

A cantora partilhou, no Instagram, um vídeo onde as filhas - equipadas a rigor, com a camisola da seleção nacional - dançam e cantam no intervalo do jogo ("espetáculo de intervalo", chama-lhe).

Recorde-se que outro dos filhos de Madonna, David Banda, joga futebol nas camadas jovens do Benfica, e que a cantora já tinha marcado presença no Terreiro do Paço, para assistir ao Brasil-Suíça.

Veja o vídeo: