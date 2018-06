Depois de ter cancelado o concerto que tinha agendado no ano passado, Shakira regressa a Portugal esta quinta-feira para atuar na Altice Arena, em Lisboa. A artista colombiana já não atua em Portugal desde 2010, ano em que subiu ao palco do Rock in Rio-Lisboa e também da Altice Arena.

Consigo, Shakira traz a digressão de promoção ao álbum "El Dorado", 11º da sua carreira, que inclui temas como 'Chantaje' ou 'Me Enamoré'. O concerto, claro, passa também pelos grandes sucessos de um percurso musical com mais de 25 anos, casos de 'Estoy Aquí', 'Whenever Wherever', 'She Wolf' ou 'Hips Don't Lie'.

Segundo a reportagem do jornal Guardian do concerto que deu em Londres no início do mês, Shakira presta mais atenção aos temas cantados em espanhol, que compõem grande parte do alinhamento. A artista falou sobre a hemorragia nas cordas vocais que a levou a cancelar uma série de datas no ano passado, incluindo a de Lisboa: “há alguns meses, achava que não voltaria a atuar para vocês, mas os milagres acontecem”.

O início do espetáculo está marcado para as 21h00 e os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam entre €40,00 e €75,00. Consulte abaixo o alinhamento do concerto que a artista deu na Suíça no final da semana passada e veja também vídeos de concertos recentes.

Estoy aquí

¿Dónde estás corazón?

She Wolf

Si te vas

Nada

Perro fiel

Underneath Your Clothes

Me enamoré

Inevitable

Chantaje

Whenever, Wherever

Tú

Amarillo

La tortura

Antología

Can't Remember to Forget You

Loca / Rabiosa

La La La (Brazil 2014)

Waka Waka (This Time for Africa)

Toneladas

Hips Don't Lie

La bicicleta