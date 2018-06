Depois do concerto do Rock in Rio no passado domingo, o seu primeiro de sempre em Portugal, Demi Lovato agradeceu ao público e a todos os que a têm apoiado ao longo do seu percurso.

No final do espetáculo, a norte-americana cantou, pela primeira vez ao vivo, o tema 'Sober', no qual dá conta dos seus problemas com o álcool.

“Esta noite subi ao palco como uma pessoa diferente, com uma vida nova. Obrigada a todos os que me têm apoiado ao longo desta viagem. Nunca vos esquecerei”, escreveu no Instagram, partilhando um vídeo daquela canção.