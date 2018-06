Anitta, a cantora brasileira que no passado domingo atuou pela primeira vez em Portugal, assinalou a ocasião com um post emocionado, no seu Instagram.

Nesta mensagem, a artista carioca escreveu: “Nada que eu diga vai poder descrever o que senti ontem. Portugal me recebeu de uma maneira inexplicável. Foi muito especial”.



Anitta deu ainda conta de alguns problemas sucedidos antes da sua atuação. “Se vocês soubessem quantas infinitas dificuldades passaram por mim até chegar nesse momento, não só em relação à minha vida, mas também no próprio show que (como sempre antes de qualquer dia importante pra nós) só faltava aparecer um mágico e sumir com tudo, porque de resto... TUDO aconteceu ”, conta.



Veja aqui o agradecimento de Anitta:

Recorde aqui as fotos do espetáculo de Anitta no Rock in Rio.