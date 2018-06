No próximo sábado, 30 de junho, o Rock in Rio Lisboa verá os horários dos concertos adaptados devido à transmissão do jogo Portugal-Uruguai, a contar para os oitavos de final do Mundial de Futebol da Rússia.

A informação foi dada por Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, à BLITZ.



“Vamos passar o jogo em todos os ecrãs do recinto”, garantiu. “Estamos a mudar os horários dos concertos e vamos convidar todo o mundo a ver o jogo connosco na Cidade do Rock”.

No sábado, há concertos de Katy Perry, Jessie J e Ivete Sangalo no Palco Mundo e de Blaya, Carlão e Karetus no Music Valley. Para as 19h, hora do Portugal-Uruguai, estava marcada a atuação de Carlão e para as 19h45 a de Ivete Sangalo.

Fazendo um balanço do primeiro fim de semana do festival, Roberta Medina afirma que foi “incrivelmente lindo, muito bacana. A energia era muito boa e as pessoas estavam muito bem. [O recinto] estava muito cheio e podia ser menos confortável, mas foi muito divertido e as pessoas diziam que parecia o São João, ou o Santo António. O astral estava muito positivo!”.



Veja aqui as fotos de ambiente do primeiro fim de semana de Rock in Rio, pelo qual passaram Muse, Demi Lovato, Anitta, Bruno Mars ou Diogo Piçarra, entre muitos outros.

