Marilyn Manson regressa a Portugal já esta quarta-feira, quase dez anos após a sua última visita ao país.

O músico norte-americano, cuja banda responde pelo mesmo nome (Marilyn Manson, vocalista dos Marilyn Manson), virá apresentar ao Campo Pequeno, em Lisboa, os temas de "Heaven Upside Down", o seu último álbum de estúdio, editado em 2017. Foi, curiosamente, nesta sala onde se deu o último concerto do grupo entre nós, em dezembro de 2009.

O espetáculo não deverá fugir à teatralidade que lhe é conhecida, sendo que as controvérsias mais recentes terão servido para acalmar o músico, que já não se apresenta de forma tão caótica quanto anteriormente - segundo relatos do Festival Download, em Inglaterra, onde se apresentou recentemente.

Apesar de o mote ser a apresentação de um álbum novo, o alinhamento deverá girar em torno dos grandes êxitos de outrora, como 'The Beautiful People', 'mOBSCENE' ou 'Disposable Teens'.

Este concerto no Campo Pequeno não está ainda esgotado, estando os bilhetes à venda a preços que vão dos 23 euros aos 39 euros.

A abertura de portas está marcada para as 19h30, sendo que a primeira parte do espetáculo, dada pela norte-americana Victoria Harrison (The Amazonica), terá início uma hora depois.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto:

Irresponsible Hate Anthem

Angel With the Scabbed Wings

Deep Six

This Is the New Shit

Disposable Teens

mOBSCENE

Kill4Me

The Dope Show

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics)

Say10

Encore

Antichrist Superstar

The Beautiful People