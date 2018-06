A artista colombiana Shakira viu-se obrigada a retirar um produto de merchandising, que estava a ser vendido na loja online mas também em concertos, depois de alguns fãs se terem queixado que tinha representados símbolos nazis.

O artigo em causa, um fio com um pendente, tem "semelhanças não intencionais" com o símbolo esotérico do "sol negro", muito usado por grupos neo-nazis, disse a promotora de concertos da artista colombiana, Live Nation.

A promotora deixou um pedido de desculpa e uma explicação no Twitter oficial, começando por dizer que o pendente foi baseado em imagens da era pré-colombiana: "pedimos as mais sinceras desculpas pelas semelhanças não intencionais e queremos dizer que retirámos o artigo da coleção da digressão.

Recorde-se que a digressão "El Dorado" de Shakira passa por Lisboa esta quinta-feira. O concerto está marcado para a Altice Arena e os bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando entre €40,00 e €75,00.