Já são conhecidos mais pormenores acerca da morte de Vinnie Paul, baterista e membro fundador dos Pantera, falecido na passada sexta-feira aos 54 anos.

Segundo o website TMZ, a família de Vinnie Paul terá revelado que o músico morreu durante o sono, em sua própria casa, em Las Vegas.

Será agora feita uma autópsia para determinar ao certo as causas da morte do baterista, que irá posteriormente a enterrar no estado do Texas, junto das campas da sua mãe e do seu irmão, Dimebag Darrell, guitarrista e co-fundador dos Pantera, assassinado em palco em 2004.

A imprensa de Las Vegas aponta como causa de morte "um ataque cardíaco durante o sono", informação que não foi confirmada oficialmente.