"Já risquei Anitta, Demi, Beyoncé... vou riscar Kylie, que é o meu amor". Minutos depois do fim do concerto de Demi Lovato no Rock in Rio, um fã brasileiro passava assim em revista a lista de artistas favoritas que já vira ao vivo, e as que ainda lhe faltava acrescentar ao rol. Antes deste domingo, Demi Lovatto, cantora e atriz norte-americana de 25 anos, nunca estivera em Portugal (nem no Rock in Rio, como fez questão de frisar), e a estreia parece ter sido amplamente satisfatória tanto para os fãs como para a artista.

Apostando menos na componente da dança que muitas das suas companheiras de ofício pop, a ex-garota da Disney (integrou o elenco dos filmes "Camp Rock") joga tudo na voz e na franqueza emocional de canções como 'Heart Attack', 'Daddy Issues' ou 'Concentrate'. Com uma longa jaqueta preta e branca, com o seu quê de Cruella de Vil, a nativa do Novo México deixou bem claro que sabe cantar - acompanhada por uma banda por vezes presa nos anos 80 (guitar hero nas power ballads, slap bass, uma bateria que se deve ter ouvido na Margem Sul), Demi Lovato não está aqui para "sensualizar", apesar das carícias trocadas com bailarinos e de títulos como 'Sexy Dirty Love'. Ela chegou para comover os fãs que os ecrãs gigantes mostram em lágrimas, quer com grandes êxitos como 'Echame La Culpa' (de Luis Fonsi, no qual é convidada), quer com celebrados regressos ao passado, quando escrevia canções no quarto ('Catch Me', 'Don't Forget'), agora apresentadas à guitarra acústica.

Também há EDM, via 'Neon Lights', a catarse emocional com 'Stone Cold', que canta quase a cappela, com a ajuda do público, ou outro grande êxito ao qual empresta a voz - 'No Promises', dos Cheat Codes.

Para o fim estaria guardada uma grande surpresa: a estreia ao vivo de 'Sober', a canção lançada há poucos dias, na qual abre o jogo sobre uma recaída na luta contra o alcoolismo. Demi cantou-a ao piano, emocionada, e o público acompanhou-a na comoção.

Tal como Bruno Mars, que se lhe seguiu no Palco Mundo, Miss Lovato é uma estrela de aura amável, uma diva acessível capaz de conquistar o público só com a voz e as suas canções. É de mulher.