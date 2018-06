Nascido há 32 anos no Havai, Peter Hernandez, a quem o pai começou a chamar Bruno aos 2 anos, diz ter escolhido para si o sobrenome de Mars por muitas miúdas lhe costumarem dizer: "tu não és deste mundo". Esta noite, na Bela Vista, o rapaz que nos últimos anos se tornou uma das maiores estrelas pop do mundo demonstrou que é possível dar um concerto gigantesco - a aplaudi-lo estiveram 85 mil almas - sem perder uma proximidade de garoto sorridente e saudável que o distingue dos seus pares.

Há muita coisa no espetáculo de Bruno Mars, ainda em promoção do galardoado "24 K Magic", que é feita em grande: as mensagens nos ecrãs gigantes, que incentivam o público a "get loud and sweaty", veem-se ao fundo do parque; o fogo-de-artifício que vai pontuando a atuação potencia a sensação de euforia; os êxitos, das mais óbvias 'Finesse', 'Locked Out of Heaven' ou 'Uptown Funk' às tremendamente celebradas 'Marry You' ou 'When I Was Your Man', chegaram a tanta gente que estar na plateia quando Bruno Mars as canta é como ter à nossa volta um surround system em que todos cantam, acertadamente, a mesma canção.

Esta é a segunda vez que o nome de James Brown é invocado neste site (a primeira aconteceu na crónica do concerto de LCD Soundsystem no Coliseu), mas de facto, e salvas as devidas comparações, há algo na forma como Bruno Mars comanda a sua banda (que também dança, e de que maneira!), o espetáculo e o público que traz à memória o Padrinho do Funk.

A abordagem do homem de Honolulu é, porém, bem mais lúdica e ligeira - até porque, à tal grandiosidade de que falávamos, o norte-americano contrapõe o seu charme de pessoa comum, de miúdo que podia ter andado connosco na escola ou sido o amigo porreiro dos nossos irmãos. "Que babaca", ri um espectador brasileiro a certa altura, com certeza aludindo a essa faceta nerdy de um entertainer de corpo inteiro, capaz de cantar e dançar durante hora e meia, quase sem pausas. "Que coisa mais linda", contrapõe a companheira.

Ao longo de um espetáculo que começou com cerca de dez minutos de atraso, o público mostrou sempre uma vontade indomável de fazer a festa, de juntar a sua voz à de um frontman que raras vezes ficou sozinho frente aos seus fãs. Com frequência, fazia-se acompanhar pela sua trupe - ou tropa? -, ou seja, pelos músicos que o secundavam, tocando e dançando com impressionante sincronismo. Mas, quando efetivamente fica sozinho sob os holofotes, Bruno Mars arrebata e comove os seus seguidores, cantando ao piano ("Versace on the Floor") ou quase a cappella ("When I Was Your Man"), acompanhado apenas por um coro épico de dezenas de milhares de apaixonados pela sua música.

Destas baladas aos singalongs funk/soul/hip-hop, Bruno Mars foi alternando entre registos com agilidade e sucesso; em 'Chunky', o old school aplica-se à forma e ao conteúdo ("looking for them girls with the big old hoops"); em 'That's What I Like', a efervescência do público é palpável; 'When I Was Your Man' deixa homens de barba rija a cantar letras como "I should have bought you flowers and held your hand".



Por vezes, pela alternância algo brusca de ambientes, fica a sensação de que Bruno Mars quer provar aquilo de que é capaz: agora no piano, depois na guitarra elétrica, agora mais perto do rock e depois do hip-hop. Mas, feitas as contas, este é, acima de tudo, um miúdo a viver o seu sonho, que com um simples sorriso, ou uma dança no palco praticamente às escuras, consegue levar ao delírio uma multidão digna do tempo dos concertos de estádio.

Antes do adeus, nesta noite de ídolos humanos e acessíveis, a jukebox debitou três canções vencedoras em qualquer ponto do planeta Terra: a pop com vitamina P (de Police) de 'Locked Out of Heaven', a balada 'Just The Way You Are' e o ás final, 'Uptown Funk', com foguetes e tudo. Está feito, está ganho.

Nota: Bruno Mars voltou a não se deixar fotografar junto ao palco por meios de comunicação social.