O sol torra, os corpos festivaleiros abanam-se ao som de 'Vayorken' e uma jovem apanhada de surpresa pelo concerto que tem à frente, no Music Valley, exclama para a amiga: "olha, é aquela gaja do Porto". Senhora dona gaja, por favor. Em grupo como a solo, Capicua domina o palco e conquista atenções, ora com os temas gravados com os Língua Franca, que aqui se apresentam hoje, ora nas passagens pelo seu belo repertório (no caso, a irresistível 'Vayorken').



Super grupo de rappers de Portugal e Brasil, os Língua Franca foram, esta tarde, três em vez de quatro; Valete, o artista de culto que integra o único álbum do quarteto, não compareceu. Assim, coube a Capicua e aos brasileiros Rael e Emicida fazerem jus às canções de "Língua Franca", das mais amigáveis 'Amigos' e 'Ideal' à 'bomba' 'A Chapa é Quente'.

Aguarada era também a participação no concerto de Sara Tavares, que chegou para partilhar a maviosa 'Afrodite' e outros dois temas com os companheiros de aventura.

Entre mensagens positivas, fazendo a apologia da união entre os dois países e o poder de acreditar no sonho, sobretudo a cargo do palavroso Emicida, os Língua Franca, com o incansável Fred Ferreira na bateria, protagonizaram "uma tarde gostosa" no Music Valley.