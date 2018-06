Pouco mais de um ano após ter subido ao palco da MEO Arena, hoje Altice Arena, Bruno Mars regressa esta noite a Portugal para uma vez mais apresentar ao vivo os temas de "24K Magic", álbum editado em 2016.

O cantor irá atuar no Palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa, quando soarem as 23h, e já depois das prestações de Agir, Anitta e Demi Lovato. Os bilhetes para este dia há muito que se encontram esgotados.

O espetáculo em si não deverá divergir muito daquele a que se assistiu na MEO Arena, no ano passado. Espere-se secções de metais, labaredas várias e muita coreografia, naquele que será um concerto plenamente pop.

De fora estará, certamente, Cardi B, cantora e rapper com a qual assinou em janeiro uma remistura de 'Finesse', tema de "24K Magic", que se tornou num dos singles de maior sucesso de Bruno Mars.

Outros grandes êxitos do cantor, como 'Just the Way You Are', 'When I Was Your Man' e, naturalmente, 'Uptown Funk', escrita em parceria com Mark Ronson, não deverão faltar.

Bruno Mars atuou na passada quarta-feira no Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona, tendo o jornal La Vanguardia descrito este concerto como "um espectáculo hedonista".

Apesar de ter subido ao palco com meia hora de atraso, Bruno Mars não deixou de montar um estrondoso espetáculo cénico, acompanhado pela sua banda.

"Temas como '24K Magic', 'Perm', 'Calling All My Lovies' [...] conviveram com efeitos de luz, pirotecnia e coreografias coordenadas junto da sua banda", escreve ainda o jornal, que destaca também os momentos à guitarra do cantor e "um solo de bateria" que termina com "uma explosão de luz e energia".

Pelo meio, assistiram-se a algumas mudanças de roupa por parte de Bruno Mars, que mantém um look desportivo. Os fãs portugueses poderão esta noite confirmar tudo isto, uma vez mais, desta feita no Parque da Bela Vista.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto:

Finesse

24K Magic

Treasure

Perm

Calling All My Lovelies

Chunky

That's What I Like

Versace On The Floor

Marry You

Runaway Baby

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Just The Way You Are