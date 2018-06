Isaura acaba de editar "Human", o seu primeiro álbum, e falou à BLITZ sobre as novas canções. Depois de questionada sobre o facto de poder ser um disco com carga feminista, a artista diz que "as desigualdades de género" não são "um assunto" entre as pessoas que a rodeiam: "o que pode ser perigoso, porque vivemos num mundo em que não somos todos iguais". Veja o vídeo acima.