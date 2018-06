Não é obviamente um campeonato, mas se fosse Agir teria ganho, em termos numéricos, a Diogo Piçarra que, tal como ele hoje, abriu ontem o palco Mundo do Rock in Rio-Lisboa. A moldura humana frente ao grande palco do festival do Parque da Bela Vista já era impressionante quando, às 18h00, o músico entrou em cena.

Apresentando um alinhamento que não precisou de passar pelos mais recentes 'Vai Madonna' e 'Falas Demais' para se revelar um sucesso, Agir provou cedo que vinha para animar as hostes, arrancando de forma enérgica com 'Estou Bem' e 'Toda a Gente Olha', passando depois em revista os seus grandes êxitos, cantados em coro por miúdos e graúdos.

Se temas como 'Como Ela é Bela' ou 'Parte-me o Pescoço', guardadas sabiamente para o encore, foram recebidos com euforia, não foram menos especiais os duetos virtuais que fez com Ana Moura em 'Manto de Água' e Diogo Piçarra em 'Até ao Fim' e as parcerias ao vivo e a cores com Carolina Deslandes (num 'Mountains' muito participado) e a brasileira Manu Gavassi (em 'Ninguém Vai Saber').

As baladas sentimentalonas 'Bola de Cristal' e 'Minha Flor' criaram o ambiente perfeito para o momento surpresa da atuação: um pedido de casamento em palco. "Apesar deste aspeto, eu sou um sentimentalista e quero chamar ao palco o Diogo", começou por dizer, ressalvando logo de seguida "não é o Piçarra". Seguiu-se o pedido, com o músico a certificar-se de que tudo ficara bem esclarecido: "tem de por o anel no dedo... E nós ainda não ouvimos: é um sim?". "Sim, claro".

'Makeup' e 'Parte-me o Pescoço' serviram para elogiar "as meninas do Rock in Rio", que "são lindas sem makeup" e também lhe "partem o pescoço". "Vocês estão a ver o mar de gente que está aqui? Nunca pensei estar neste palco”, disse ainda antes de tirar uma fotografia com a multidão e de se despedir com 'Tempo É Dinheiro'.