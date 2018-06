Num segundo dia completamente esgotado, não seria de admirar que nem só o palco principal do Rock in Rio-Lisboa fosse brindado com multidões, mas não deixou de ser impressionante assistir à festa que os HMB conseguiram fazer com as milhares de pessoas que acorreram ao palco Music Valley para assistir ao seu concerto.

Um pequeno exército de músicos, liderado de forma irrepreensível pelo cantor Héber Marques, levou uma verdadeira máquina de funk ao palco, deixando poucos pés indiferentes àquilo que se estava a passar. A animação de 'Não Me Leves a Mal', o groove irresistível de 'Feeling' e o tropicalismo de 'Estrela Brilha', com o brasileiro Emicida em palco, foram os primeiros e valiosos argumentos apresentados, mas o baixo pulsante de 'Paixão' elevou a festa para outro nível.

“Quem saiu de casa para se divertir hoje?", questionou o vocalista, que várias vezes mostrou também os seus dotes de bailarino. A resposta não tardou. "Estamos a sentir o vosso love, a vossa paixão". Antes da balada 'Peito', belíssimamente conduzida pelas teclas, aproveitou para salientar o facto de a banda estar junta há dez anos, agradecendo o apoio dos fãs.



O ritmo voltou a intensificar-se com o sedutor “Talvez”, que a meio se misturou com 'A Paixão' de Rui Veloso e para o final de uma atuação curta mas recompensadora ficaram guardados o funk eletrizante de 'CDQP', com direito a coreografia, e 'O Amor É Assim'.