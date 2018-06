Era um dos nomes mais aguardados deste segundo dia de Rock in Rio-Lisboa e é, neste momento, um dos mariores fenómenos de popularidade no Brasil: Anitta rebolou (mais até do que cantou, em abono da verdade) como um furacão no palco Mundo, presenteando as largas dezenas de milhares de pessoas que enchem o Parque da Bela Vista com um espetáculo que é mais uma espécie de mixtape dos seus sucessos e êxitos alheios do que um concerto convencional.

Sempre acompanhada por uma verdadeira tropa de bailarinos, a carioca nem precisou de comunicar muito com a plateia para criar uma ligação forte com a multidão que tinha à sua frente, prendendo os muitos admiradores com golpes enérgicos de anca e uma impressionante coleção de canções orelhudas: de 'Paradinha' a 'Essa Mina é Louca', passando por 'Ritmo Perfeito' ou as mais recentes 'Romance com Safadeza' e uma 'Indecente' tingida de reggae.

Coloriu o alinhamento com excertos de canções de artistas tão improváveis quanto Mariah Carey (o êxito dos anos 90 'Fantasy' ouviu-se logo no início), Cardi B ou mesmo Blaya (muitos aplausos para 'Faz Gostoso'), e, além de passar por 'Garota de Ipanema', investiu forte nas suas colaborações com nomes internacionais.

'Downtown', dueto com J Balvin, rendeu-lhe a primeira grande ovação da noite, certamente ajudada pela dança sensual que protagonizou com uma das bailarinas, mas também se ouviu 'Will I See You' (com Poo Bear), 'Is That for Me' (com Alesso), 'Machika' (também com Balvin e Jeon) e, claro, provavelmente um dos momentos mais aguardados da atuação, 'Sua Cara', de Major Lazer. Apesar de Pabllo Vittar, que com ela canta o grande sucesso do ano passado, se encontrar neste momento em Lisboa, o dueto em palco não se materializou.

Os tradicionais agradecimentos ao público português (e também ao brasileiro, que além de estar bem representado no Parque da Bela Vista esta noite a podia acompanhar em direto no programa de televisão brasileiro Multishow) ficaram reservados para a parte final do concerto, com a artista carioca a destacar o carinho com que foi recebida em Lisboa. Para a sequência de despedida ficaram guardados o bem recente, e algo polémico, 'Vai Malandra' e o êxito de 2013, 'Show das Poderosas', que a catapultou para a ribalta. Sucesso garantido.