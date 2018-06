O Rock in Rio-Lisboa regressa este fim de semana ao Parque da Bela Vista, para aquela que será a oitava edição do festival, e tem Muse e Bruno Mars como cabeças de cartaz, respetivamente no sábado e domingo.

O recinto abre, todos os dias (23, 24, 29 e 30 de junho), às 12h00, encerrando às 02h00 do dia seguinte. Os passes de fim de semana e bilhetes para este domingo já se encontram esgotados, mas continuam à venda nos locais habituais para os restantes três dias (preço: €69,00).

Este ano, o Parque da Bela Vista conta com cinco palcos (Palco Mundo, Music Valley, EDP Rock Street, Super Bock Digital Stage e Yorn Street Dance), um espaço que celebra a cultura pop (Pop District), uma arena de gaming (Worten Game Ring), um novo espaço de comes e bebes (Time Out Market), além dos mais de 20 espaços de restauração, e um "mini parque jurássico", entre outras atividades. Veja o mapa do recinto abaixo (siga o link para ver em tamanho maior).

Consulte também os horários de todos os concertos.

23 de junho

Palco Mundo

23h00 Muse

21h15 Bastille

19h45 HAIM

18h00 Diogo Piçarra

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Anavitória

19h00 Carolina Deslandes

20h15 Funkamente

21h10 Da Chick

22h20 Moullinex

00h00 35v50

01h00 DJ Vibe

EDP Rock Street

15h15 Kimi Djabaté

17h00 Tabanka Djaz

19h00 Bonga

24 de junho

Palco Mundo

23h00 Bruno Mars

21h15 Demi Lovato

19h45 Anitta

18h00 Agir

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Língua Franca

19h00 HMB

20h15 Bispo

21h10 Supa Squad

22h20 Dillaz

00h00 Mishlawi

01h00 DJ Kamala

EDP Rock Street

15h15 Karlon

17h00 Baloji

19h00 Ferro Gaita

29 de junho

Palco Mundo

23h00 Chemical Brothers

21h15 The Killers

19h45 Xutos & Pontapés

18h00 James

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Manel Cruz

19h00 Capitão Fausto

20h15 Revenge of the 90's

EDP Rock Street

15h15 A'mosi Just a Label

17h00 Nástio Mosquito & DZZZZ Band

19h00 Moh! Kouyaté

30 de junho

Palco Mundo

23h00 Katy Perry

21h15 Jessie J

19h45 Ivete Sangalo

18h00 Hailee Steinfeld

Music Valley

12h00/18h00 Somersby Pool Party

17h00 Blaya

19h00 Carlão

20h15 Karetus

21h10 Diego Miranda

00h00 Vintage Culture

EDP Rock Street

15h15 Selma Uamusse

17h00 Batuk

19h00 Paulo Flores

Veja abaixo as fotografias dos vários espaços do Rock in Rio-Lisboa.

O festival disponibiliza um serviço de bengaleiro, reforçado este ano, que estará localizado em dois locais diferentes, no exterior do recinto: um junto à bilheteira da rotunda da Bela Vista e outro na entrada norte (Avenida Gago Coutinho) - há também um bengaleiro no interior.

Há vários objetos proibidos, que não poderão entrar no Parque da Bela Vista: garrafas, latas, capacetes, armas de fogo ou outros que possam ser considerados perigosos, bem como alimentos destinados ao comércio. Também não é permitida a entrada de animais, excetuando cães-guia.

Em termos de transportes, a organização garantiu junto do Metro de Lisboa que o horário de funcionamento será alargado até às 03h00 nas quatro linhas (cerca de 40 estações abertas), partindo comboios a cada seis minutos.

Os comboios urbanos da CP serão gratuitos mediante apresentação do bilhete do Rock in Rio-Lisboa e os horários também foram alargados nas madrugadas de 24, 35, 30 de junho e 1 de julho: as últimas partidas serão pelas 02h40 de Lisboa Oriente, 02h47 de Roma-Areeiro com direção a Sintra (paragem em todas as estações) e 03h00 do Cais do Sodré em direção a Cascais (paragem, também, em todas as estações).

A Fertagus, com comboios entre Roma-Areeiro e Setúbal, também terá horários especiais: partidas às 01h45 nos dias 23, 24 e 30 e 01h28 no dia 29. A empresa disponibiliza estacionamento gratuito mediante apresentação do bilhete do festival.

Os barcos da Transtejo e Soflusa, com trajetos entre o Cais do Sodré e Cacilhas têm última partida às 01h40; e o Terreiro do Paço e Barreiro têm última partida às 02h00.

A Carris disponibiliza uma série de autocarros: Chelas: 755 Poço Bispo – Sete Rios; 793 Marvila – Estação Roma-Areeiro; 794 Terreiro do Paço – Estação Oriente; 32B Amendoeiras metro – Amendoeiras-metro. | Av. Almirante Gago Coutinho: 705 Estação Oriente – Estação Roma-Areeiro (dias úteis); 708 Martim Moniz – Parque das Nações Norte; 722 Praça de Londres – Portela. | Rede da Madrugada (a partir das 23h30): carreira 208 Cais do Sodré - Estação do Oriente.

Haverá também uma série de pontos espalhados pela zona metropolitana de Lisboa de onde partirão autocarros do festival (shuttle BusUp): Cascais Villa, Beloura Shopping, Oeiras Parque, Strada Outlet e Forum Montijo - partidas às 11h00, 14h00, 17h00 e 20h00; regresso às 00h30, 01h00, 02h00 e 03h00.

Quem decidir deslocar-se para o Rock in Rio-Lisboa de bicicleta, poderá deixá-la no parque disponibilizado junto ao Parque da Bela Vista.