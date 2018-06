Morreu Vinnie Paul, baterista e membro fundador dos Pantera. Tinha 54 anos.

O anúncio da sua morte foi dado através da página oficial da banda no Facebook, não tendo sido avançadas as causas da mesma.

Vinnie Paul era irmão de Dimebag Darrell, guitarrista falecido em 2004, após ser baleado em palco, durante um concerto. Ambos formaram os Pantera em 1981, tendo entrado para a história do metal através de discos como "Cowboys From Hell" ou "Vulgar Display Of Power".

Nas redes sociais, são já muitos os músicos a lamentar a morte de Vinnie Paul, como Dave Mustaine (Megadeth), os Anthrax e Devin Townsend.