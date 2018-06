Janeiro, o músico que concorreu ao Festival da Canção com o tema '(sem título)', acaba de lançar o seu primeiro álbum de originais, “Fragmentos”.

Depois de estudar Musicologia na Universidade Nova de Lisboa e de frequentar, também, as aulas do Hot Clube, o artista de Coimbra apresentou a 1 de junho a sua estreia no formato longa-duração.

A composição que, a convite de Salvador Sobral, levou ao Festival do Canção, '(sem título)', está entre as 12 canções deste álbum e ainda lhe vale muitas abordagens por parte do público, confessou-nos em entrevista.

Veja acima o vídeo em que Janeiro explica como é abordado na rua por aqueles que ficaram a conhecê-lo graças ao Festival da Canção.

A entrevista na íntegra com Janeiro pode ser vista aqui, em blitz.pt, muito em breve.