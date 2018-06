Diogo Piçarra integrou, no alinhamento do seu concerto, que abriu o Palco Mundo neste primeiro dia de Rock in Rio Lisboa, uma versão de 'Homem do Leme', dos Xutos & Pontapés. O cantor prestou assim, sozinho ao piano, a sua homenagem a Zé Pedro.

Com ele em palco, estiveram, também, o fadista Marco Rodrigues e a dupla brasileira Anavitória, com quem canta o tema 'Trevo (Tu)'.