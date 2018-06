Os Muse atuam hoje no Rock in Rio-Lisboa, a partir das 23h00, no Palco Mundo.

A banda britânica é o grande destaque do primeiro dia do festival Rock In Rio-Lisboa, que se realiza nos dois próximos fins de semana no Parque da Bela Vista, subindo ao palco depois de Bastille, Haim e Diogo Piçarra.

Sem álbum novo na mala, será de esperar que os Muse se apresentem em modo best of, tal como têm feito na sua digressão atual, que passou já por festivais como o Rock Am Ring, na Alemanha, e o Bonnaroo, nos Estados Unidos.

Para além da música, não deverá ficar de fora do concerto em Lisboa uma gigantesca produção, desde painéis LED com animações distópicas até às luzes em sincronia com o som, passando pelos habituais canhões disparando confetti.

Do alinhamento constarão, ao que tudo indica, temas clássicos dos Muse como 'Plug In Baby', 'Supermassive Black Hole' e 'Time Is Running Out', para além de canções mais recentes, retiradas a discos como "Drones", de 2015. Para o final estará reservada a inevitável 'Knights of Cydonia'.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto dos Muse no Rock In Rio-Lisboa:

Thought Contagion

[Drill Sergeant]

Psycho

Interlude

Hysteria

Plug In Baby

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

Supermassive Black Hole

Stockholm Syndrome

Madness

Starlight

Time Is Running Out

Mercy

Encore

Take a Bow

Uprising

Knights of Cydonia