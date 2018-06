Atualmente em digressão conjunta, Beyoncé e Jay Z têm apresentado alguns vídeos pessoais durante os seus espetáculos. Num deles, os músicos surgem nus, na cama - uma imagem que Blue Ivy, a filha mais velha do casal, não apreciou ver. O breve vídeo que mostra a menina de 6 anos a tapar a cara para não ver as imagens íntimas dos pais já se tornou viral. Veja aqui.

Beyoncé e Jay-Z, que há poucos dias lançaram também um álbum conjunto, têm vendido, nos concertos da sua digressão, um livro com fotos da sua intimidade.

“Everything Is Love” é o título do álbum conjunto de Beyoncé e Jay-Z. Veja aqui o vídeo do primeiro single, 'Apeshit', filmado no Museu do Louvre, em Paris.