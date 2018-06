Paul McCartney recordou os momentos que passou em estúdio com Kanye West, numa entrevista à revista DIY, dizendo: "eu estava ali a brincar com a guitarra e o Kanye passou muito tempo simplesmente a olhar para fotografias da Kim [Kardashian] no computador. Eu só pensava 'será que vamos chegar ao ponto de escrever alguma coisa?!'".

O ex-Beatle e o rapper editaram em 2015, com Rihanna, o single 'FourFiveSeconds'. McCartney já tinha dito que o processo de composição do tema tinha sido "uma experiência intrigante" e agora acrescentou: "passámos muito tempo a falar. Eu toquei algumas coisas e uma delas acabou por se transformar no 'FourFiveSeconds' com a Rihanna. Sinto-me sortudo por estas pessoas estarem interessadas [em trabalhar comigo] e penso que posso trazer algo para a mesa. Sinto-me bem. Gosto de diversidade".

Diz também que, apesar de os métodos de composição serem bastante diferentes, "aprendeu muito" ao trabalhar com o rapper: "com o West, as coisas iam surgindo à medida que o tempo ia passado, portanto nem me apercebi que estava a fazer canções". McCartney diz que West não estava simplesmente a olhar para fotos da mulher: "na verdade, estava a escrever. É a musa dele. Estava a ouvir um riff que eu estava a criar e obviamente percebeu que podia usá-lo, portanto pegou nele, acelerou-o e depois conseguiu que a Rihanna cantasse sobre ele. Ela é uma das minhas grandes favoritas, portanto nem disse nada".

Paul McCartney anunciou também ontem que vai editar um novo álbum a solo, o primeiro em mais de cinco anos, no dia 7 de setembro. O sucessor de "New" chama-se "Egypt Station" e inclui os dois temas que já podem ser escutados abaixo, 'I Don't Know' e 'Come on to Me'. A produção ficou a cargo de Greg Kurstin, colaborador de nomes como Adele ou Foo Fighters, exceto uma canção que foi produzida por Ryan Tedder, dos OneRepublic.