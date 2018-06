Em entrevista ao programa This Morning, da estação de televisão britânica ITV, Robbie Williams explicou o porquê de ter mostrado o 'dedo do meio' às câmaras durante a cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol.

"Neste tipo de eventos, é muito importante não provocar um incidente internacional. E eu fi-lo", começou por dizer.

"Estava sob muita pressão porque faltava um minuto [para o início do jogo], e eu não sabia se conseguia acabar [a cerimónia] em meio minuto", justificou. "Por isso, assinalei que faltava um minuto".

Uma explicação que pode parecer estranha mas, segundo Robbie Williams, o melhor é mesmo não confiar nele: "Não consigo confiar em mim próprio. Não sei o que vou fazer em dado momento", afirmou.

"O plano era cantar no tom certo e não cair. Consegui cumpri-lo a 99%. Não me passa nada pela cabeça. Há um bloqueio entre mim e os meus sentidos, e alguma coisa aconteceu e cinco minutos depois pensei: 'acabei de fazer aquilo, não foi?'", concluiu.