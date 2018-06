Foram reveladas as primeiras imagens do Carpool Karaoke com aquele que é, muito provavelmente, o mais ilustre convidado de sempre do programa: Paul McCartney.

Para filmar este episódio, o apresentador James Corden foi até Liverpool, onde cantou - pelo menos - 'Drive My Car', dos Beatles, e foi com Paul McCartney fazer uma passeio por locais históricos relacionados com os Beatles, surpreendendo a guia turística que os recebeu.

O episódio será transmitido na próxima semana.

Veja aqui o primeiro trailer.