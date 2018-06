Os Pearl Jam cancelaram o concerto desta noite na O2 Arena, em Londres. Perda de voz de Eddie Vedder é a razão apontada em comunicado.

"O cantor Eddie Vedder ficou sem voz. Ficará a repousar nos próximos dias de modo a que se recomponha e fique pronto para o resto da digressão", pode ler-se.

"É a primeira vez que tal acontece por esta razão", continua a nota informativa. "Ed e o resto da banda estão arrasados, tendo em conta [o esforço dos] fãs que viajaram e fizeram planos [para acorrer ao concerto de Londres]", que seria o segundo em dias consecutivos naquela sala.

Está nos planos da banda realizar um novo concerto na capital inglesa "em meados de julho", mantendo-se válidos para essa ocasião os bilhetes comprados para o espetáculo agora cancelado. Recorde-se que nessa altura o grupo de Seattle tem agendado um concerto em Portugal, no festival NOS Alive - os Pearl Jam são o cabeça de cartaz do último dia do evento de Algés, 14 de julho.

De acordo com a banda, a digressão deverá retomar o seu curso esta sexta-feira, em Milão, na Itália.