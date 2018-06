O rapper XXXTentacion foi morto a tiro, esta segunda-feira, na cidade de Deerfield Beach, no estado norte-americano da Florida. Contava 20 anos. De acordo com as autoridades, o rapper estava a sair de uma loja de veículos motorizados quando dois indivíduos armados dele se aproximaram e o alvejaram mortalmente. Suspeita-se que a morte de XXXTentacion esteja relacionada com um roubo.

Nascido a 23 de janeiro de 1998 no sul da Florida e batizado de Janseh Dwayne Onfroy, o músico seria notícia por várias polémicas ao longo da sua curta carreira como XXXTentacion, e também por uma rápida ascensão que o levaria ao primeiro lugar do top americano de álbuns.

Dá-se a conhecer em 2013, quando publica uma canção, "News/Flock", na plataforma grátis SoundCloud, garantindo paulatinamente mais de 2 milhões de seguidores. Seguem-se vários EPs que cimentam o seu culto e o aproximam das grandes audiências. O seu rap contém influências do trap e do rock, sendo XXXTentacion - à semelhança do também falecido Lil Peep - um dos nomes ligados ao movimento emo rap. "A única pessoa que me inspira é Kurt Cobain", diz em tempos.

XXXTentacion edita o seu álbum de estreia em agosto de 2017: "17" chega ao 2º lugar do top de álbuns da Billboard. "?", o segundo álbum, surge em março deste ano e logra atingir a primeira posição. Contudo, em paralelo com uma carreira musical bem sucedida, o músico vê-se envolvido em vários casos graves. Em outubro de 2016, é detido em Miami e posteriormente condenado por agressão a mulher grávida e violência doméstica por estrangulamento, entre outros crimes. A vítima é a sua ex-namorada, que o acusara de vários abusos. Em entrevistas, confessa ter espancado um companheiro de cela de prisão alegadamente homossexual "por não parar de olhar para mim". A história é deliberadamente empolada, com Onfroy a gabar-se de ter ficado com sangue da vítima na sua própria cara.

Ao vivo, XXXTentacion envolve-se diversas vezes em altercações com os fãs, e a sua reputação piora de forma galopante. com várias vozes a manifestarem-se contra as suas atitudes homofóbicas, misóginas e, em geral, denotadoras de grande violência. O Spotify retira a música do rapper das suas playlists, alegando "conduta de ódio", mas rapidamente volta a incorporá-la depois de uma reação por parte da indústria - Kendrick Lamar terá sido um dos nomes a pedir o regresso de XXXTentacion às playlists do serviço de streaming.

Vários foram os músicos a lamentar a morte de XXXTentacion, entre os quais Kanye West.

Ouça aqui alguns dos maiores sucessos de XXXTentaction: