Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um atropelamento e fuga ocorrido no festival Pinkpop, em Landgraaf, na Holanda.

O incidente deu-se esta madrugada após a última noite de concertos, quando os festivaleiros presentes abandonavam o recinto.

Para já, as autoridades holandesas não sabem se o atropelamento foi intencional, estando neste momento a tentar localizar um miniautocarro branco, responsável pelo atropelamento.

No Facebook, a organização disse-se "chocada" com este incidente. Pelo Pinkpop passaram, ao longo do fim de semana, nomes como Bruno Mars, que será o cabeça de cartaz do segundo dia do festival Rock In Rio-Lisboa, no próximo domingo.