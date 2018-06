Madonna está atenta ao Mundial de Futebol da Rússia. A artista norte-americana foi com os filhos ao Terreiro do Paço, em Lisboa, onde assistiu à exibição da partida Brasil-Suíça, no passado domingo.

Num vídeo publicado nas 'stories' do Instagram, a estrela regista os festejos do público da praça de Lisboa ao golo do Brasil (a seleção canarinha viria depois a deixar-se empatar) e capta as reações dos seus filhos Mercy James e David Banda, este último atleta das camadas jovens do Benfica.