Foi lançado este ano um documentário sobre o Hansa Studio, icónico estúdio de gravação situado em Berlim Ocidental, e que é um importante marco na história do rock e da pop.

"Hansa Studios: By the Wall 1976-1990", realizado por Mike Christie, conta a história do Hansa Studio e dos seus intervenientes, bem como dos álbuns que ali foram gravados - que, para muitos, são alguns dos melhores álbuns de sempre.

Situado desde 1974 na Rua Köthener, em Kreuzberg (Berlim), pelo Hansa Studio passaram nomes como Iggy Pop, que ali gravou os seus primeiros dois álbuns a solo, "The Idiot" e "Lust For Life"; David Bowie, na época de "Low" e "'Heroes'"; Nick Cave, com "The Firstborn Is Dead" e "Your Funeral... My Trial"; os Depeche Mode, com "Black Celebration"; e os U2, com "Achtung Baby".

Artistas como os Tangerine Dream, Killing Joke, Psychedelic Furs, Pixies ou Siouxsie and the Banshees também aproveitaram este estúdio para gravar trabalhos seus.

Segundo Barry Adamson, antigo membro da banda de Nick Cave e que foi entrevistado para este documentário, o Hansa Studio "guarda uma escuridão no pó, algo que se pode usar" na criação e composição.

Para além de Adamson, também Flood (produtor dos U2), Gareth Jones (produtor dos Depeche Mode) e Tony Visconti (colaborador e produtor de David Bowie) participam em "Hansa Studios: By the Wall 1976-1990".

O documentário está disponível, na íntegra, no YouTube. Veja aqui: