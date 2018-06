Sem que nada o fizesse prever, Beyoncé e Jay-Z lançaram este sábado um álbum novo.

"Everything Is Love" é o primeiro álbum em que o casal colabora em todos os nove temas que o compõem, tendo sido lançado sob o nome The Carters, em referência ao apelido de ambos.

O álbum, que já se encontra disponível para streaming através do Tidal, plataforma detida por Jay-Z, conta ainda com a ajuda de nomes como Offset e Quavo (Migos), Ty Dolla $ign, Pharrell Williams e Dave Sitek (TV On The Radio).

Juntamente com o álbum, está também disponível um vídeo para "APESHIT", um dos temas presentes no disco. Realizado por Ricky Saiz, foi filmado no Museu do Louvre, em Paris.

Veja aqui: