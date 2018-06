Passaram-se 20 anos desde que os Garbage editaram “Version 2.0”, álbum que confirmou Shirley Manson, Butch Vig e companhia como uma das bandas rock mais bem-sucedidas da segunda metade dos anos 90. O grupo norte-americano voltou à coleção de 12 canções, entre as quais encontramos ‘Push It’, ‘I Think I’m Paranoid’ ou ‘Special’, e, como forma de celebrar o número redondo, reedita-o agora, remasterizado e ampliado com raridades. Em conversa com a BLITZ, a sempre simpática vocalista falou não só sobre um álbum que a deixa “muito orgulhosa”, mas também sobre as poucas saudades que tem de 1998, o concerto que a banda deu na Expo ’98 e a vida mais discreta que os Garbage vivem agora.

Sem grandes pruridos em dar a sua opinião sobre o que quer que seja, a cantora escocesa pronunciou-se ainda sobre outros assuntos, como os suicídios que têm marcado a comunidade musical nos últimos tempos, o facto de o movimento #MeToo não estar a ter grande impacto na indústria musical e o estatuto de ícone da comunidade LGBT+ que mantém até hoje. Manson tem bem presente o facto de os Garbage não tocarem em Portugal há seis anos – desde que subiram ao palco do festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, na edição de 2012 – e espera que o regresso esteja para breve. Planos para o futuro? “Fazer um novo disco e ir em digressão com ele no próximo ano”.

As canções de “Version 2.0” envelheceram bem, na sua opinião?

É tão difícil sermos objetivos no que diz respeito ao nosso próprio trabalho, mas continuamos muito orgulhosos desse álbum. Sentimos que ainda soa atual e que envelheceu bastante bem. As razões por trás desta vontade de celebrar o vigésimo aniversário são muito mais amplas do que as próprias canções, mas trabalhámos arduamente para nos assegurarmos que cada tema desse álbum fosse forte. Muitos deles tornaram-se hinos dos Garbage. É peculiar regressar a este disco, quase como viajar numa cápsula do tempo. Somos inundados, repentinamente, por muitas memórias quando ouvimos estas canções. É uma sensação extraordinária.

De que sente mais saudades da Shirley de 1998?

Das minhas mamas de quando era nova (risos). Penso que isso é a única coisa de que sinto mesmo saudades. Não sou o tipo de pessoa que fica muito nostálgica quando pensa no passado. Olho quase sempre em frente, quero é viver novas aventuras no dia de hoje… não importa muito o quão cheia de aventuras era a minha vida há 20 anos, preciso é de ter energia que me empurre para a frente agora. Mas sinto-me muito agradecida por termos feito parte de um período que permitiu que o rock alternativo florescesse. Sinto-me muito grata por ter sido essa a nossa boa sina.

Os Garbage tiveram singles de sucesso e os álbuns venderam muito bem. As coisas mudaram bastante, entretanto, e é raro vermos bandas rock nos tops. O que se passa? Estão a perder-se na reinvenção ou é apenas um sinal dos tempos?

Acho que há várias coisas a ter em conta aí. O modelo do rock esgotou-se e as pessoas ficaram mais entusiasmadas com novos sons que lhes estavam a ser oferecidos por muita da produção da pop e do hip-hop. Ironicamente, agora que já tivemos 20 anos de música pop e o género começa a parecer velho e cansado, as pessoas estão novamente a perguntar-se 'onde estão as bandas?'. Bom, foram vocês que mataram todas as bandas. “Mas queremos ouvir as bandas!”. Então, encontrem as bandas! Há jovens muito entusiasmados com a música rock porque não a conseguem encontrar. Não a conseguem ouvir, não a conseguem ver... Não a veem representada, portanto sentem-se excitados e curiosos. Isso é maravilhoso. Tendo dito isto, não me parece que a música rock vá necessariamente voltar a dominar o panorama musical como fez outrora. Acabo por olhar para o género como olho para a ópera: a ópera será sempre relevante, tal como a música rock será sempre relevante também… Podem é não representar uma fatia tão grande do todo cultural.

E como estão os Garbage a lidar com a situação? “Not Your Kind of People” (2012) e “Strange Little Birds” (2016) não foram mal recebidos, mas não tiveram tanto sucesso quanto os primeiros álbuns. É algo que vos deixa frustrados ou já não vos incomoda?

Batalhei bastante para conseguir arranjar forças, não vou mentir. Alcançar tanto sucesso e depois assistir a essa queda frente ao grande público e aceitá-la como tal, foi doloroso, confuso, frustrante. Mas tenho a sorte de ter pessoas fantásticas na minha vida, que me orientaram e apresentaram a muitos artistas, escritores, pessoas com ideias que mudaram a minha perceção do mundo e do meu papel nele. Sinto que está muito claro agora o meu papel enquanto artista. Ser artista durante 35 anos é um privilégio. É extraordinário e estou muito grata. Apercebi-me que poderei ser sempre artista. Ninguém tem o poder de me tirar isso do coração ou da alma. Quando cheguei a essa conclusão, fiz as pazes com esse momento das nossas vidas que não representa necessariamente a nossa experiência de vida. O sucesso pode empurrar-nos para lugares muito negros e o fracasso pode levar-nos a algo muito claro e iluminado. Quero apenas continuar a tentar ser criativa. Desde que consiga continuar a pagar as minhas contas, fico feliz.

Deixou recentemente uma mensagem no Facebook dirigida aos fãs, família e amigos dos Frightened Rabbit, banda que perdeu o líder, Scott Hutchison, no passado mês de maio, vitimado por aparente suicídio. O que sente ao ver todos estes músicos a suicidarem-se, alguns deles vozes de gerações? A culpa continua a residir no estigma em torno da saúde mental?

As estatísticas sobre o suicídio e automutilação são alarmantes… e os números continuam a crescer. Não é de agora vermos jovens artistas a suicidarem-se. A história está repleta de artistas sensíveis e sem capacidade para lidar com a monotonia de uma vida normal. Torna-se muito difícil para eles. Não penso que tenham todos perturbações mentais, de forma alguma, mas muitas pessoas com grande sensibilidade sentem-se atraídas pelas artes e acabam a lidar com problemas de bebida e drogas ou mentais. O outro problema é que temos governos que se estão perfeitamente a lixar para as perturbações mentais das pessoas. Tem tudo a ver com dinheiro. Qualquer pessoa racional percebe que os seres humanos não são máquinas de fazer lucro. O conforto de todos os estratos da nossa sociedade é importante e até os governos decidirem que o lucro é menos importante que o bem-estar das populações, haverá sempre este problema. Por último, a indústria musical é muito cruel. Tens de ser muito duro para conseguir sobreviver a ela. Se és mais delicado, vulnerável ou sensível, torna-se muito difícil. Os músicos não têm qualquer sistema de apoio. Zero. Isso também leva a muita infelicidade. Posso falar por mim… Se não tivesse pessoas à minha volta quando passei por essas coisas teria colapsado.

Vemos cada vez mais estrelas da pop e do rock a falar sobre assuntos relacionados com saúde mental… Talvez isso acabe por contribuir para uma mudança.

Foi a minha geração que acabou com os tabus e começou a falar de coisas como agressões sexuais, a comunidade LGBTQ, questões raciais, saúde mental, abuso de drogas. Foi a minha geração que deu a cara e começou a falar sobre essas coisas e agora vemos toda uma nova geração de estrelas pop gigantes a dar voz a esses assuntos. Seja a Lady GaGa, a Halsey, a Demi Lovato, a Beyoncé, a Rihanna… Todas elas são bastante francas, sem rodeios, e isso é muito bom e bastante saudável. E penso que sim, que a evolução continua e as coisas vão melhorar lentamente. Sei que a nossa geração está melhor do que a geração da minha mãe, a geração dela está melhor do que esteve a da minha avó e, portanto, pude agarrar-me para não ser arrastada para este remoinho. Qualquer ser consciente, ao olhar para as notícias neste momento, acaba por se perguntar “valerá a pena?”, mas acredito mesmo que as coisas estão, lentamente, muito lentamente, a melhorar.

Quão ciente está do facto de ser um ícone gay?

É engraçado porque olho para trás agora e percebo que tenho vindo a falar sobre a comunidade LGBTQ sabe lá deus desde quando. Não sei ao certo o que, inicialmente, despoletou isso além do facto de me ter apercebido e reconhecido, a um nível muito profundo, que essa comunidade são as minhas pessoas. Sempre me senti marginalizada, sempre senti que era uma minoria… Queria expandir-me e libertar-me das convenções sociais que sentia que me eram impostas e as pessoas que faziam isso da forma mais bonita e graciosa eram da comunidade gay. Eram os mais corajosos, agitavam as convenções, diziam à sociedade “não, não vão dizer-nos quem devemos ser, nós é que vos vamos dizer quem somos”. Isso entusiasmava-me muito e era inspirador, portanto sempre tive este grande amor e esta grande ligação com quem quer que seja que tenha a sinceridade e a coragem de ser quem é, independentemente de tudo aquilo que as outras pessoas, incluindo as que lhes são mais próximas, lhes possam dizer ou a forma como as possam julgar. Isso é tão inspirador e corajoso. Tem sido uma fonte de inspiração para mim.

E já se cruzou com uma versão drag de si própria?

Já, claro! Muitas vezes, na verdade. E adoro! É fabuloso! Faz-me chorar! Começo a chorar mesmo. É fantástico encontrar alguém que encontra alguma libertação no facto de me imitar. É isso que sinto quando vejo essas drag queens. Encontraram uma forma de se exprimirem em mim, nas nossas canções, na nossa música, na nossa banda, nos meus vestidos, o que seja. Não sei. Mas comove-me muito e sinto sempre as lágrimas a subir.

O movimento #MeToo está a ter um grande impacto na indústria cinematográfica, mas na indústria musical nem por isso… Há medo de falar do assunto?

É um assunto muito complicado e daqueles que os homens não conseguem compreender verdadeiramente, porque nunca saíram de casa e se sentiram automaticamente em perigo. No geral, os homens não têm essa experiência. Nem dão por eles em situações em que sentem que podem ser fisicamente dominados por um elemento do sexo oposto que anda em busca de uma experiência sexual. E, portanto, é muito difícil explicar isto aos homens sem parecer que estamos a ser demasiado dramáticas ou a vitimizar-nos. Ter um homem a mandar-nos piropos a partir de um prédio pode não parecer muito grave, e, na verdade, não é muito grave quando visto como algo isolado, mas até os piropos podem ser agressivos e assustadores. “E se aquele tipo desce do edifício e começa a seguir-me por este beco onde eu estou a passar?”. É muito complicado. Quando és jovem, também é mais difícil reconhecer o sexismo e/ou a violência sexual. Às vezes, não é fácil perceber se o que nos aconteceu está certo ou não. Questionamo-nos “não me senti muito bem com aquilo, na verdade fez-me sentir mesmo mal”… E só dez anos depois é que pensamos “aquele filho da mãe tocou-me na vagina e espetou-me a língua na boca e não foi fixe”. Todo esse tipo de coisas acontece na indústria musical. Há um ambiente muito permissivo, sem regras. Coisa que não acontece na indústria cinematográfica, que é muito mais regulamentada: tens horário de trabalho, horário de escritório, um espaço no escritório… Muitas das coisas que se passam na indústria musical acontecem em discotecas, em bares noturnos, em autocarros de digressão, há álcool e drogas envolvidas e um ambiente sexualmente permissivo. E, portanto, se já é suficientemente difícil uma mulher provar que abusaram dela num local de trabalho convencional, tentem fazer isso no ambiente que acabei de descrever. Torna-se muito complicado. As pessoas viram o que se passou com a Alice Glass, o que se passou de forma bastante particular com a Kesha, e o que elas tiveram de lutar para serem ouvidas. E são mulheres bem-sucedidas. Portanto, muitas mulheres continuam a ficar caladas, sem querer lidar com o assunto e a andar em frente. Provavelmente só vão reviver aquelas coisas quando forem muito mais velhas.

Os Garbage já estão a pensar em música nova?

Claro. Estou sempre a sonhar com música. Começámos a trabalhar recentemente num novo álbum. Em breve, regressamos a Palm Springs, onde temos estado a escrever, e esperamos conseguir concluir tudo a tempo do próximo ano… Aprendi, por experiência própria, que podes ter uma série de planos e eles não se traduzirem em nada, mas o plano é esse: fazer um novo disco e ir em digressão com ele no próximo ano. Mas quem sabe?

Talvez essa digressão passe por Portugal, porque já lá vai um tempo…

Pois é. Já lá vão seis anos, penso eu.

E lembra-se de vir a Lisboa, em 1998, apresentar precisamente este “Version 2.0”?

Recordo-me bem desse concerto. Foi fantástico, muito bonito mesmo. Essa nossa visita foi uma experiência linda. Sempre que voltamos a Portugal gostamos de ir comer peixe fresco e adoro passear pela vossa linda cidade.

A reedição comemorativa dos 20 anos de "Version 2.0" chega às lojas no dia 22 de junho.