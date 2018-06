Mais de metade dos fãs de "The Walking Dead" irão deixar de ver a série se Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimes, abandonar o elenco.

As notícias da saída de Lincoln começaram a ser divulgadas no mês passado. O ator tem feito parte do elenco desde a estreia da série, em 2010, e espera-se que saia durante ou após a nona temporada.

Ainda que o canal de televisão AMC não tenha confirmado oficialmente a saída de Lincoln, uma sondagem realizada no Reddit, na página dedicada a "The Walking Dead", mostra que o eventual abandono do ator provocaria uma queda nas audiências.

44% dos votantes admitem que não continuariam a ver a série após a saída de Andrew Lincoln, com 37% de indecisos. Apenas 19% dos fãs dizem que continuariam a ver "The Walking Dead".

Não só isso, como 72% dos inquiridos acham que a série deveria acabar após a nona temporada, cuja data de estreia não é ainda conhecida.