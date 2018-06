Falta apenas uma semana para que os Muse regressem a Portugal, dois anos após a sua última visita ao país.

A banda britânica é o grande destaque do primeiro dia do festival Rock In Rio-Lisboa, que se realiza nos dois próximos fins de semana, subindo ao palco juntamente com os Bastille, as Haim e Diogo Piçarra.

Sem álbum novo na mala, será de esperar que os Muse se apresentem em modo best of, tal como o têm feito na sua digressão atual, que passou já por festivais como o Rock Am Ring e o Bonnaroo.

Para além da música, não deverá ficar de fora do concerto em Lisboa uma gigantesca produção, desde painéis LED com animações distópicas até às luzes em sincronia com o som, passando pelos habituais canhões disparando confettis.

Do alinhamento constarão, ao que tudo indica, temas clássicos dos Muse como 'Plug In Baby', 'Supermassibe Black Hole' e 'Time Is Running Out', para além de canções mais recentes, retiradas a discos como "Drones", de 2015. Para o final estará reservada a inevitável 'Knights of Cydonia'.

Veja aqui o alinhamento provável do concerto dos Muse no Rock In Rio-Lisboa:

Thought Contagion

[Drill Sergeant]

Psycho

Interlude

Hysteria

Plug In Baby

The 2nd Law: Unsustainable

Dig Down

Supermassive Black Hole

Stockholm Syndrome

Madness

Starlight

Time Is Running Out

Mercy

Encore

Take a Bow

Uprising

Knights of Cydonia