Os Linkin Park voltaram a responder à questão que tem estado na cabeça de todos os fãs, desde a morte do vocalista Chester Bennington: irá a banda continuar no ativo sem este último?

À conversa com o podcast "Inside the Studio", Mike Shinoda disse "não saber", para já, se os Linkin Park irão regressar. "Essa é a pergunta para 1 milhão de dólares, não é?", afirmou. "De momento, não há resposta a isso. Seria fantástico se a houvesse, seria mais fácil".

O músico comparou, ainda, a situação atual dos Linkin Park à de outra banda, os AC/DC, que também perderam o seu vocalista original nos anos 80.

"Gostava que estivéssemos numa situação tipo Brian Johnson/Bon Scott, em que o tipo que cantava e que morreu nos disse [antes de morrer] 'este é o tipo [substituto]', e nós adoramos estar com ele, e queremos tocar com ele", disse. "Mas isso não aconteceu com mais ninguém".

Para já, os Linkin Park estão numa espécie de hiato, com a morte de Bennington ainda bem presente. "Se alguém nos pedir para dar um concerto na Alemanha, temos de o discutir entre todos. Há quem [da banda] diga que não o quer fazer, outro a dizer que não o devíamos fazer, outros dois a dizer que precisam de o fazer..."

"Eu não consigo, de momento, lidar com esse ruído. Preciso de uma maior simplicidade em termos de decisão", rematou.