Há precisamente 15 anos, os Arctic Monkeys deram aquele que foi o seu primeiro concerto de sempre, no pub The Grapes, em Sheffield, a sua cidade natal.

A banda britânica não tinha, à altura, qualquer disco ou canção lançados, tendo sobretudo tocado várias versões, de artistas como os White Stripes, Strokes e, até, Fatboy Slim.

No entanto, também fizeram parte do alinhamento dessa noite dois temas originais: 'Ravey Ravey Ravey Club', cuja maqueta chegou a ser gravada, e 'Curtains Closed', que só foi tocado neste concerto.

Um fã dos Arctic Monkeys, que esteve presente nesse concerto, gravou o áudio e partilhou-o posteriormente no YouTube, permitindo escutar a que soavam os Arctic Monkeys na primeiríssima fase da sua carreira.

Uma fase que, à altura, só existia para... impressionar mulheres. Foi o próprio Alex Turner quem o admitiu, em declarações ao jornal The Telegraph, anos mais tarde.

"Só queria chegar ao fim da noite e engatar a chavala de quem gostava e que levei ao concerto", disse então. "Mas ensaiámos tanto, antes, e era tão importante chegar a um sítio e tocar... Nunca tinha estado num palco antes disso. Acho que não abri sequer os olhos durante o concerto, mas aqueles 25 minutos... Uau".

O primeiro cachê da banda também esteve muito longe daquilo que os Arctic Monkeys recebem hoje em dia: 27 libras, algo como 30 euros. Veja aqui o alinhamento e ouça o áudio do primeiro concerto de sempre dos Arctic Monkeys:

Ravey Ravey Ravey Club

Curtains Closed

The Rockafeller Skank (Fatboy Slim)

Black Math (The White Stripes)

I’m Only Sleeping (The Beatles)

Teenage Kicks (The Undertones)

Hotel Yorba (The White Stripes)

Harmonic Generator (The Datsuns)

