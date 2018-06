A Federação Portuguesa de Futebol divulgou a canção e o vídeo do tema oficial da Seleção no Mundial 2018, competição que esta quinta-feira arranca na Rússia. Trata-se de "In My Blood", do cantor lusodescendente Shawn Mendes, numa nova versão que tem versos cantados em português.

"Eu vou acreditar / que vamos conseguir, que vamos conquistar / Nós somos Portugal. Uma só voz e um coração!" pode ouvir-se na canção que, na sua versão original, é a primeira do terceiro álbum do artista, "Shawn Mendes", lançado no final de maio. Shawn Peter Raul Mendes, de 19 anos, nasceu em Toronto, no Canadá, e é filho de um português que vive naquele país.

Portugal começa o Campeonato do Mundo de Futebol na sexta-feira, com uma partida contra Espanha.