As Haim despediram um dos seus agentes, após terem descoberto que o cachê recebido pela sua atuação num festival de música foi dez vezes inferior ao de um artista masculino, que atuou nesse mesmo festival.

O trio californiano não adiantou qual o festival em questão nem o nome do artista, mas descreveram toda a situação como "uma loucura".

Em declarações à revista Grazia, as Haim dizem não ter "pensado duas vezes" em relação à sua atuação nesse festival, que lhes foi vendida como "uma oportunidade" para se promoverem.

"Disseram-nos que o nosso cachê era baixo, porque iríamos tocar no festival com a esperança de que a nossa música iria chegar às rádios", explicou a vocalista e guitarrista Danielle Haim.

"É assustador e é lixado. É lixado que não nos paguem sequer metade do valor [pago aos homens]", disse. "Mas um décimo? É uma loucura".

Recorde-se que as Haim são um dos nomes confirmados no cartaz da edição deste ano do festival Rock In Rio-Lisboa, atuando no dia 23 de junho, juntamente com os Muse, Bastille e Diogo Piçarra.