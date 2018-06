Os Guns N' Roses atuaram no passado fim de semana no Download Festival, no Reino Unido, que descreveu a sua lista de exigências como a maior que tinham visto até então.

Dessa lista contavam itens como tabletes de chocolate Hershey e "pizzas extra queijo" e, até, uma sanita de porcelana "com papel higiénico super sedoso".

Segundo explicou fonte próxima do festival ao jornal The Mirror, a organização ficou "de boca aberta" ao ver a lista. "Foi o maior rider técnico que já vimos. Mas assegurámo-nos de que estava tudo como eles queriam", afirmou essa fonte.