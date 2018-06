Os norte-americanos As I Lay Dying estão de regresso ao ativo, tendo-se reunido com o vocalista Tim Lambesis, uma decisão que está a gerar polémica.

Recorde-se que Lambesis foi preso e condenado a seis anos de cadeia, em 2014, após ter tentado pagar a um homem para matar a sua mulher, Meggan.

Em dezembro passado o vocalista partilhou, nas redes sociais, um longo texto em que pede desculpa pelos seus atos e "pelo trauma causado".

Para além do anúncio da reunião, os As I Lay Dying partilharam também um novo single, "My Own Grave", a sua primeira canção no espaço de seis anos.

No entanto, o seu regresso não está a ser visto com bons olhos por entre a comunidade metálica, sendo vários os que criticam Lambesis e os membros da banda.

"Alguém tenta matar a mulher e continua a ter uma carreira? Pergunto-me onde se encontra a fronteira entre o que é e o que não é aceitável", pode ler-se num dos muitos comentários deixados no Twitter.