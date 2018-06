Tomo Milicevic anunciou a sua saída dos 30 Seconds To Mars.

Num comunicado partilhado no Twitter, o guitarrista, que desde março não acompanha a banda na estrada, garante que esta decisão é a melhor tanto para si como para o grupo.

Tomo Milicevic agradece aos seus companheiros, Jared e Shannon Leto, pelos últimos 15 anos, e aos fãs pelas mensagens de apoio, pedindo-lhes que não fiquem “tristes ou zangados” com a sua decisão.



Os 30 Seconds To Mars foram fundados em 1998, tendo Tomo Milicevic entrado no grupo em 2003.

No passado mês de março, a ausência do guitarrista dos concertos foi justificada pela banda como "uma pausa para tratar de assuntos pessoais".



Veja aqui a mensagem de despedida de Tomo Milicevic.

Recentemente, os 30 Seconds To Mars adiaram um concerto em Lisboa. Agora, atuarão a 12 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, e a 11 do mesmo mês no Pavilhão do Fórum Braga.