Morreu o ator Jackson Odell, conhecido pelo seu papel em séries como "The Goldbergs" e "Modern Family". Tinha 20 anos.

As causas da sua morte não foram ainda reveladas, não se suspeitando para já de crime.

A família de Odell emitiu já um comunicado em que o descreve como "uma alma brilhante e talentosa", lamentando a sua morte. "Tinha tanto mais para dar", pode ler-se.

"A nossa família irá ter isso sempre em conta. O nosso desejo é o de que o resto do mundo também o faça. Iremos tentar perceber esta nossa perda incomensurável em privado".

Para além do mundo da interpretação, Jackson Odell era também músico, tendo sido o autor da banda-sonora do filme "Forever My Girl", que se estreou em janeiro.