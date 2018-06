Há poucos dias, Madonna esteve nos estúdios Atlântico Blue, em Paço de Arcos, aparentemente trabalhando no seu próximo disco com o português Dino D'Santiago e o guineense Kimi Djabaté, músicos com quem já conviveu várias vezes em Alfama, em incursões na noite lisboeta.



Depois de partilhar alguns registos dessas gravações, Madonna mostrou agora aos seus seguidores do Instagram vídeos onde aparece a dançar com um grupo de senhoras de Cabo Verde.



“Dançando com as batukaderas de Cabo Verde”, legendou. Num dos vídeos, uma das dançarinas deseja a Madonna, em português, “saúde, sorte e felicidades”.

Os Atlântico Blue são um complexo de várias salas, entre estúdios e áreas complementares, destinadas a concentrar no mesmo local todos os passos da gravação de um disco. Recorde-se que Madonna está a preparar o sucessor de 'Rebel Heart', conhecendo-se para já o título de um single, 'Beautiful Game', e o produtor, Mirwais.

A música de Dino D'Santiago, revelado pelo concurso televisivo de talentos "Operação Triunfo", passou pelo hip-hop e conserva nos dias de hoje uma forte marca da herança cabo-verdiana. Em Kimi Djabaté, natural da Guiné-Bissau mas sediado em Lisboa, as coordenadas são os blues e ao afro-beat. O músico nascido há 43 anos em Tabato canta, toca guitarra, balafón (um xilofone) e kora.