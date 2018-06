Os Queens of the Stone Age estiveram esta sexta-feira na Dinamarca, atuando no NorthSide Festival, em mais uma data da sua nova digressão europeia.

A banda norte-americana aproveitou a ocasião para homenagear o chef e apresentador de televisão Anthony Bourdain, que se suicidou neste mesmo dia.

"Às vezes perdemos alguém. E hoje perdemos alguém, por isso esta é para o Tony", afirmou em palco Josh Homme, antes de interpretar "Long Slow Goodbye".

Bourdain e os Queens of the Stone Age eram amigos de longa data, tendo os segundos participado em episódios dos programas de televisão do primeiro.

Veja aqui a homenagem (a partir do minuto 46:00):