Horas antes do concerto no NOS Primavera Sound, no Porto, Nick Cave tirou uma fotografia junto a uma "Red Right Hand".

Expliquemos: o músico australiano aproveitou a estadia no Porto para se deixar fotografar por Warren Ellis junto a uma obra do escritor romeno Bogdan Rata, que se encontra disposta junto à Casa da Música.

Esta obra faz parte do projeto Moving Monuments, e consiste numa mão direita gigante e vermelha - a referência perfeita ao êxito de Nick Cave.

Veja a foto: