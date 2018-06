O NOS Primavera Sound, que termina este sábado com Nick Cave & The Bad Seeds como principal chamariz, anunciou os seus números de balanço desta edição, a sétima do historial: o festival do Parque da Cidade do Porto afirma ter ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 100 mil visitantes, contando também com a afluência ao concerto gratuito de Fatboy Slim na Avenida dos Aliados, que teve lugar na quarta-feira. Também as datas para a edição de 2019 foram anunciadas: 6, 7 e 8 de junho.

Uma média de 30 mil pessoas por dia terá passado, segundo a organização do evento, pelo recinto do festival. Lorde, A$AP Rocky, Nick Cave and the Bad Seeds são os cabeças de cartaz de uma edição que, afirma a Pic-Nic Produções, reuniu público de 60 países.

Esta foi também a edição em que se estreou um novo palco, SEAT, assumido como o segundo mais importante do festival, a seguir ao palco NOS, aquele que continua a receber os maiores nomes. A edição de 2018 viu também nascer o palco Primavera Bits, localizado num pavilhão "à imagem de um armazém industrial".

Em comunicado de imprensa, José Barreiro, diretor do NOS Primavera Sound, contratula-se com a criação das "novas áreas criadas".