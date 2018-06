Madonna passou pelos estúdios Atlântico Blue, em Paço de Arcos, tendo divulgado vídeos com o português Dino D'Santiago e o guineense Kimi Djabaté, músicos com quem já conviveu várias vezes em Alfama, em incursões na noite lisboeta. Nas hashtags dos posts, os mesmos #magic e #music com que a artista tem pontuado as imagens e vídeos que documentam as gravações do seu próximo álbum.

Os Atlântico Blue são um complexo várias salas, entre estúdios e áreas complementares, destinadas a concentrar no mesmo local todos os passos da gravação de um disco. Recorde-se que Madonna está a preparar o sucessor de 'Rebel Heart', conhecendo-se para já o título de um single, 'Beautiful Game', e o produtor, Mirwais.

A música de Dino D'Santiago, revelado pelo concurso televisivo de talentos "Operação Triunfo", passou pelo hip-hop e conserva nos dias de hoje uma forte marca da herança cabo-verdiana. Em Kimi Djabaté, natural da Guiné-Bissau mas sediado em Lisboa, as coordenadas são os blues e ao afro-beat. O músico nascido há 43 anos em Tabato canta, toca guitarra, balafón (um xilofone) e kora.

À Entertainment Weekly, no ano passado, Madonna tinha declarado que se encontrava a ouvir fado.