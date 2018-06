A atriz Asia Argento, namorada de Anthony Bourdain, reagiu à morte do chef com uma mensagem no Twitter onde o descreve como "o seu rochedo".

"O Anthony dava tudo o que tinha em tudo o que fazia. O seu espírito intrépido e brilhante tocou e inspirou muita gente, e a sua generosidade não tinha limites. Ele era o meu amor, o meu rochedo e o meu protetor", escreveu.

"Estou para lá de desolada. Os meus pensamentos estão com a sua família. Peço-vos que respeitem a privacidade deles e a minha".

Anthony Bourdain, recorde-se, foi encontrado morto num hotel em França. As autoridades estão a investigar a sua morte mas tudo aponta para suicídio.